Kağan Mahallesi Çok Amaçlı Salonu açılışa hazırlanıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından Kağan Mahallesi'nde yapımı devam eden çok amaçlı salon inşaatında sona gelindi. Tamamlandığında Kağan Mahallesi ve etrafındaki mahallelere hizmet verecek olan salon 200 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Şehzadeler Belediyesi, 67 mahalledeki hizmetlerini eksiksiz olarak sürdürmeye devam ediyor. Her mahalleye farklı projeler yapan Şehzadeler Belediyesinin, Kağan Mahallesi'nde yapımına başladığı çok amaçlı salon inşaatında sona gelindi. Salonun inşaatının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak Kağan Mahallemizde yapım çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış olduğumuz çok amaçlı salon inşaatında incelemelerde bulunduk. Şehzadeler Belediye Başkanlığı görevine seçildiğimiz günden bu yana tüm hizmetlerimizi kesintisiz olarak yerine getiriyoruz. Bu bağlama mahallemizin bir çok amaçlı salona ihtiyacı vardı. Mahallemize yaptığımız ziyaretlerde halkımızdan ve muhtarımızdan bu konuda talep alıyorduk. Bu talebe karşılık başlattığımız projelendirme çalışmamızın ardından çok amaçlı salon yapımına başladık. 200 metrekare kapalı alana sahip olacak bu güzel projemiz 300 bin lira bedelle yapılmış olacak. Şu an itibarı ile kaba inşaatı bitmiş durumda. İç kısımda da çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bu güzel projemizi birkaç hafta içerisinde açarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.