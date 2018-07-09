Kahraman kadın şoför hayat kurtardı

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförünün yaşlı kadını hastaneye yetiştirme çabası saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa’da görev yaptığı halk otobüsündeki bayılan yaşlı kadını, güzergahını değiştirerek hastaneye götüren kadın şoför takdir topladı. Olay, Cumartesi sabahı saat 09.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Manisa Lisesi kavşağı önünde meydana geldi. Manisa Lisesi durağında 45 AG 522 plakalı halk otobüsüne binen 73 yaşındaki Fatma Gülfidan, araç seyir halindeyken bir durak sonrasında bayıldı. Yaşlı kadını bir anda yerde baygın halde bulan yolcular, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bir durak önce aracına aldığı yaşlı kadının bayıldığını öğrenen otobüs şoförü Fatma Güngör, otobüsü durdurarak yaşlı kadına yardıma koştu. Yaşlı kadının bilincinin kapalı olduğunu gören Güngör, tekrardan direksiyona başına geçti. Güzergahını değiştiren Güngör, yaşlı kadını Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdi. Hastane çalışanlarının yardımıyla yaşlı kadın otobüsten taşınarak sedyeye bindirildi.

Bayılan yaşlı kadına yolcular ilk müdahaleyi yaparken, otobüs şoförünün ise güzergahını değiştirerek, yaşlı kadını hastaneye yetiştirme çabası saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü Fatma Güngör, olayı anlattı. Bir durak önce aracına aldığı yaşlı kadının bayıldığını görünce, tereddüt etmeden güzergahını değiştirerek, hastaneye gittiğini aktaran Güngör, “Manisa Lisesi kavşağına geldiğimde orada yaşlı bir teyze otobüse bindi. Çok zor, dizlerinin üzerine basarak bindi. Zorla arkaya götürerek, yerine oturmasını sağladık. Oturduktan sonra eski garaj kavşağına doğru seyir halindeyken teyzenin fenalaştığını söylediler. Arkaya geçtim baktım. Gözleri kapalı ve şuuru yerinde değildi. Ters yönden geçerek, kırmızı ışık ihlali yaparak, Manisa Devlet Hastanesine yetiştirdim. Diğer yolcuları da bıraktıktan sonra tekrar teyzeyi ziyarete geldim. Çok şükür durumu iyiydi. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı” dedi.