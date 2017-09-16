Kahraman Tazeoğlu’na büyük ilgi

Düzenlenen etkinlikler kapsamında sevilen yazar Kahraman Tazeoğlu, okurlarıyla bir araya geldi. Ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu, buluşmada kitaplarını imzaladı, okurlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Manisalı edebiyat tutkunları, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Park’ta düzenlenen ‘Kitap Günleri’nde bir araya geliyor. 8 Eylül’de başlayan ve 17 Eylül’e kadar devam edecek etkinlikte ünlü yazarlar okurlarıyla da buluşma fırsatı buluyor. Bu kapsamda sevilen yazar Kahraman Tazeoğlu, düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. İmza gününe Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yonca Ekmekçi de katılım sağladı. Ünlü yazar, uzun kuyruklar oluşturan okurlarıyla tek tek ilgilendi. Okurlarına kitaplarını imzalayan Kahraman Tazeoğlu bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenlenen etkinlikle ile ilgili duygularını paylaşan Yazar Kahraman Tazeoğlu, “Öncelikle düşünce ve uygulama çok güzel. İnsanların böyle açık havada, bu güzel parkta sevdiği yazarlarla buluşuyor olması Manisalılar için çok sevindirici bir durum. Bizleri okuyucularımızla buluşturduğu için belediyenize teşekkür ediyoruz. Bunların devamı çok önemli. Çünkü yazarlar her yıl kitap çıkartıyor. Ve okurlar da, o kitapları her yıl yazarlara imzalatmak istiyor. Sizler de bu buluşmaya vesileye olmaya devam ederseniz, çok daha güzel olur” ifadelerini kullandı.

İmza gününe katılım sağlayan edebiyat tutkunları da düzenlenen ‘Kitap Günleri’ için memnuniyetini paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.