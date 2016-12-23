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23 Aralık 2016 17:05

Kahveciler Odası esnafın sorunlarını yerinde dinliyor

Kahveciler Odası esnafın sorunlarını yerinde dinliyor

23 Aralık 2016 17:05

Manisa Kahveciler Esnaf Odası, odayı kayıtlı üyelerini ziyaret ederek, sorunlarını dinliyor. Sadece merkezdeki üyeleri değil, en ücra köşedeki üyeleri de ziyaret ettiklerini kaydeden Oda Başkanı Mehmet Çetin odaya kayıtlı tüm kahveci esnafını ziyaret edeceklerini belirtti.
Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve Yönetimi yaklaşan yeni yıl öncesi odaya bağlı kahveci esnafını işyerlerinde ziyaret ederek hem sorunları dinliyor hem de ajanda ve takvim hediyesinde bulunuyor. Yaklaşık 650 esnafın odaya kayıtlı olduğunu kaydeden Başkan Çetin merkezde 480 esnaf olduğunu geri kalanın ise kırsal kesimde bulunduğunu açıkladı. Bugüne kadar Yuntdağı Bölgesindeki 96 kahvehaneyi ziyaret eden oda üyeleri önümüzdeki günlerde ovada bulunan üyelere ziyaret gerçekleştirecek.
Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sadece merkezdeki üyeleri değil, kırsaldaki üyeleri de ziyaret ettiklerini kaydederek, “Odamıza kayıtlı yaklaşık 650 esnaf bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 480’i merkezde bulunurken, geri kalanı kırsal kesimde bulunuyor. Esnafımız yaşananlardan dolayı zor günler geçiriyor. Bizler de oda olarak bir nebze olsun onların yanında olmak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bu tür ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Her gittiğimiz yerde sorunların olduğunu görüyoruz. Bizler bu sorunları ele alıyoruz. Gereken yerlere bildiriyoruz. Aynı zamanda kısa bir süre sonra 2016 yılını geride bırakacağız. Bu ziyaretlerimizle yeni yıllarını da kutlamış oluyoruz. 2017 yılının esnafımız için, şehrimiz için, ülkemiz iç in hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.



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