Kahvehaneler Ramazan’da sahura kadar açık

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Ramazan dolayısıyla gündüz işlerinde düşüş olacak olan kahvehanelerin sahur vaktine kadar açık kalması için gerekli izinlerin alındığını kaydetti. Çetin ayrıca çay girdilerinin artmasına rağmen gündemlerinde yeni bir zam olmadığını ifade etti.

Ramazan dolayısıyla tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin Ramazan ayı dolayısıyla oda binasında bir basın toplantısı düzenledi. Çetin, “Üyelerimiz için yaptığımız girişimler neticesinde, belediyelere yaptığımız müracaatlar karşılık buldu. Kahvehanelerimizin Ramazan’da gündüz olmayan işlerini sahur vaktine kadar ifa etmeleri için gerekli izinler alındı. Kahvelerimiz sahura kadar açık olacak. İnşallah esnafımıza hayırlı işler olur. Bu vesileyle verilen izinlerin yerinde kullanılması, çevreye rahatsızlık verilmemesi, kendi ekmeğimizi çıkarırken başkalarının huzurunu kaçırmamak kaydıyla bu izinler verilmiştir. Üyelerimin de bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. İnşallah sağlık içerisinde, hep beraber bu Ramazan ayını geçiririz” dedi.

Yaptığı açıklamasında yerel yönetimlere de seslenen Çetin, “Yetkililerden, zaten dar olan işlerimizde kayıtsız ve ruhsatsız işyerlerine izin verilmemesini rica ediyorum. Bu vesileyle denetimlerin sıklaştırılmasını, tarife denetimlerinin yapılmasını, ruhsat denetimlerinin yapılmasını istiyoruz. İnşallah belediyelerimiz de bu konuda bize destek verir. Biz yasalara ve kanunlara uyan esnaflarız. Belediyelerin verdiği hakları da kimseyi rahatsız etmeden kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

Ramazan’da çaya bir zam gelmeyeceğini de kaydeden Çetin şunları söyledi: “Çay fiyatlarımız oturak kahve dediğimiz ikinci sınıf kahvehanelerimizde 1,25 TL’dir. Bu yeni bir zam değildir. 2017’nin nisan ayında alınan bir tarifedir. Şuanda girdilerimiz çok fazla olmasına rağmen piyasadaki darlığı görerek yeni bir zam talebimiz olmamıştır. İnşallah daha fazla bir zam gelmez biz de yeni bir zam talebinde bulunmak zorunda kalmayız.”

Kayıp kaçak olayının kahveci esnafında da olduğunu dile getiren Çetin, “Şuanda farklı ruhsatlar altında kahvehane hizmeti veren var. Mesela TEKEL bayisi, sigara ruhsatı olan bir bayimiz çay satmaktadır. Onunla ilgili şikayetimizi yaptık. Onunla ilgili yetkililer gerekeni yapacaktır. Şuanda da şehir merkezinde yani Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde tespitlerimize göre 20 civarında ruhsatsız işyeri var. Bunlarla ilgili gerekli yazışmalarımızı yaptık, gerekenin de yapılacağına inanıyoruz” diyerek tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı.