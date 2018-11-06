Kaldırım işgallerine sıkı denetim

Kaldırım üzerlerine konularak işgale neden olan malzemelerin toplatıldığı denetimde ilgili işyeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu ve cezai işlemler uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Manisa'da kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirildi. Ana arterler üzerinde yapılan ortak çalışmada Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden izin alınmaksızın kaldırım üzerlerine konulan ve kaldırımları fuzuli işgal ederek yaya geçişini engelleyen ve görüntü kirliliğine sebep olan reklam levhaları, yelken bayraklar, sandalye, masa ve dubalar toplatıldı. Denetim çalışması sonucunda kaldırım işgali yapan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunulup cezai işlemler uygulandı. Kaldırım işgaline yönelik denetim çalışmasının aralıksız olarak devam edileceği belirtilirken, esnafa bu konuda daha duyarlı olunması konusunda çağrıda bulunuldu.