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17 Ağustos 2018 20:38

Kaldırımda yürüyen anne-kıza otomobil çarptı; anne öldü, kızı ağır yaralı

Manisa’da kaldırımda yürüyen anne kıza otomobil çarptı.

Kaldırımda yürüyen anne-kıza otomobil çarptı; anne öldü, kızı ağır yaralı

17 Ağustos 2018 20:38

Kazada anne olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı.


Kaza, saat 19.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzeri Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 26 YE 444 plakalı otomobilin sürücüsü Murat S. (23), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce yol kenarındaki ağaçları yıktı, ardından kaldırımda yürüyen anne-kıza çarptı. Otomobil park halinde bulunan 35 NS 761 plakalı bir başka otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Kaza sonrası anne Selma Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Elif Topçu ise ağır yaralı olarak Acil 112 Servis ambulansıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Murat S. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kazada otomobilin aşırı hız yaptığı iddia edilirken, aracın arka iki teker dingilinin kopması dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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