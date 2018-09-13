Kale direğinin düşmesi sonucu ölen çocuk defnedildi

Manisa'da antrenman yaptığı sahada üzerine kale direğinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki minik futbolcu gözyaşları içerisinde defnedildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde antrenman yaparken üzerine kale direği düşmesi sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki futbolcu Muharrem Ege Öztürk için memleketi Gördes ilçesine bağlı Ulgar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Muharrem Ege'nin cenazesi, önce ailesinin evine getirilerek helallik alındı. Öztürk ailesi burada taziyeleri kabul ederken, minik Muharrem Ege'nin babaannesi Rabia Öztürk tabuta sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Muharrem Ege'nin cenazesi daha sonra Ulgar Mahalle Camii'ne götürüldü. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 7 yaşındaki futbolcu Muharrem Ege Öztürk gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Muharrem Ege'nin annesi Mihrap Özgürk, babası Ahmet Öztürk, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan olayla ilgili antrenörler ve bir tesis çalışanıyla birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Olayın geçmişi

Kaza dün sabah saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa'da faaliyet gösteren bir spor kulübünde futbol oynayan 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk, antrenörler eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde antrenmana başladı. Antrenmanda arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direği, Öztürk'ün top topladığı sırada üzerine devrildi. Ağır yaralanan Öztürk'e olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Küçük çocuk önce Özel Grandmedikal Hastanesine ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.