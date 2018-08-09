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09 Ağustos 2018 13:03

Kalp görünümlü patates şaşırttı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir vatandaşın pazardan aldığı kalp şeklindeki patates görenlerin ilgisini çekiyor.

Kalp görünümlü patates şaşırttı

09 Ağustos 2018 13:03


Sarıgöl’de yaşayan 61 yaşındaki Mustafa Akıncılar, akşam yemeği için çarşıdan iki kilogram patates satın aldı. Evinin mutfağında patatesleri poşetinden çıkarırken, kalp şeklinde bir patates gören Akıncılar hayrete düştü. Akıncılar, yemekte kullanmaktan vazgeçtiği patatesi iş yerindeki masasının üzerine dekor olarak koydu. Kalp şeklindeki patatesi gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren Akıncılar, "Patatesi poşetin içerisine görünce hayret ettim. Kalp şeklindeki patatesi yıkayıp sildikten sonra iş yerime götürdüm. Masamın üzerinde dekor olarak duran patatesi gören müşterilerim de çok şaşırdı. Merakla patatesi inceleyenler ve görmek için gelenler oluyor. Ben de elimden geldiğince patatesi korumaya çalışacağım" dedi.




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