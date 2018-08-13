Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün akşam saatlerinde Manisa’nın Alaşehir ilçesi Çataltepe mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Necati Şahan (71) idaresindeki 48 D 1988 otomobille Alaşehir’den Sarıgöl istikametine giden Özgür K. idaresindeki 45 ZH 088 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şahan yönetimindeki otomobil, yolda yaklaşık 30 metre sürüklendi. Otomobile çarpan kamyon ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Necati Şahan olay yerinde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü Özgür K. ise hafif yaralandı.

Şahan’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.