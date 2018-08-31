Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 18:05

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

31 Ağustos 2018 18:05


Kaza; Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Işıklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir yönünden, Gölmarmara yönüne giden Coşkun A. idaresindeki 36 KAZ 420 plakalı üzüm yüklü kamyon ile aynı yöne gitmekte olan Adem A. (54) yönetimindeki 45 LJ 852 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan kızı Serap A.(27) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç