Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza; Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Işıklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir yönünden, Gölmarmara yönüne giden Coşkun A. idaresindeki 36 KAZ 420 plakalı üzüm yüklü kamyon ile aynı yöne gitmekte olan Adem A. (54) yönetimindeki 45 LJ 852 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan kızı Serap A.(27) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.