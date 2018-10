'Kamyon' Manisalı tiyatroseverleri güldürdü

Tek perdelik kahkaha dolu oyunu çok sayıda tiyatro sever izlerken, oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Mehmet Baydur'un yazdığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yönettiği “Kamyon” adlı tek perdelik komedi oyununun ilk gösterimi gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, şube müdürleri ve çok sayıda Manisalı tiyatro sever izledi. Kaan Şensoy, Harun Ovagülü, Batuhan Nil, Murat Bakır, Selim Can Doğancı ve Fatih Usalp'in rol aldığı oyunda, ıssızlığın ortasında bozulup kalan bir kamyonet ve her an gelmesi beklenen tamirci hikayesi etrafında yaşanan komedi dolu olaylar anlatıldı.

Oyuncular performanslarıyla göz doldururken, tek perdelik oyun seyircilerin kahkaha ve alkışlarıyla notunu aldı. Oyunun sonunda oyuncuların performansı ayakta alkışlanırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, sanata ve sanatçıya olan desteği nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Oyuncuları tek tek kutlayan ve Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'e çiçek takdim eden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sanatın ve sanatçının desteklenmesinin süreceğini ifade etti.