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28 Kasım 2017 13:57

Kamyon park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra seyir halindeki kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kamyon park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

28 Kasım 2017 13:57


Edinilen bilgiye göre, saat 12.15 sıralarında Ankara-İzmir D 300 Karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında Önder Ö., 64 SF 215 plakalı tırının arıza yapması nedeniyle yol kenarına çekerek durdu. Bu sırada aynı istikamette giden Metin K. idaresindeki 45 RN 827 plakalı kamyon yol kenarında duran tırı fark etmeyerek arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Metin K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 acil servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Metin K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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