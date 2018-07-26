Sağlık Bakanlığı’nın kanser hastalığı ile ilgili başlattığı çalışmalar kapsamında Manisa’da bulunan kanser tarama tırı Kula’ya geldi. Kula Devlet Hastanesi önünde 1 ay boyunca hizmet verecek olan kanser tarama tırında, 30-65 yaş arası kadınlara yönelik kanser testleri için hizmet verecek. Kula Devlet Hastanesi önünde yer alan kanser tarama tırını ziyaret eden Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne ait olan bu tırın kanser tarama sonuçlarında Türkiye çapında birinci olduğunu vurgulayarak, “Kadınlarda en çok görülen meme kanserinin de erken teşhis edilip tedavi edilmesi önemli bir husustur. Dolayısıyla bir tane seyyar mamografi cihazını sağlık müdürlüğü olarak Kula’ya getirdik ve Kula’da bir ay boyunca aracımız hizmet verecek. Uygun yaş grubu kadınlarımızın meme grafiklerini çekecek. Bu grafiklerin sonucunda şüpheli bir durum varsa ilgili hekim arkadaşlara bunların bilgilendirilmesi sağlanacak. Buradaki önemli husus erken teşhis. Bir ay boyunca taradığımız bayanların en az bir tanesinde şüpheli meme kanseri durumunu yakalayacağımızı düşünüyoruz. Hiç olmaması mutlaka iyidir ama bir tanesini dahi olsa yakalayıp o kişiye erken teşhis koyup tedaviye almak bu kişinin faydasına olacaktır. Bizim yaptığımız teşhisler birinci basamak dediğimiz, erken teşhise yönelik çalışmalar ve bunun sonucunda da olumsuz bir durum olursa erken tedavi etmektir. Dolayısıyla bu kişinin yaşam kalitesini ve ömrünü uzatıyor, hem de Sağlık Bakanlığının bütçesine büyük bir katkı yapıyor. Çünkü bu kişinin uzun yıllar tedavi olduğunu ve ilaç aldığını düşünün. O sebeple bu taramalara önem veriyoruz ve sürekli olarak bu taramaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Manisa genelinde elde ettikleri başarılardan dolayı birincilik ile ödüllendirildiklerini de dile getiren Yemenici, “ Manisa’da serviks kanseri taramalarında birinci, kolon kanseri taramalarında da üçüncü oldu. Tabii ki bizim amacımız hepsinde birinci olmak. Bir ara mamografi cihazımız arızalı olmasına rağmen, arızayı gidermemizin ardından çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Erken teşhise yönelik çalışmalarımıza hız vererek, sadece il bazında değil, ilçelerde de sağlığı üst seviyelere çıkararak birinci olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici daha sonra, kanser taraması için tıra gelen bayanlar ile tek tek ilgilenerek bilgiler aktardı.