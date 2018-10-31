Kansere dikkat çekmek için yürüdüler

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Devlet Hastanesi ve Soma İlçe Sağlık Müdürlüğü Meme Kanserine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

'Kansersiz Yaşam Elinizde' pankartı ve meme kanserine dikkat çeken farklı afişlerle Beşyol önünden yürüyüşe geçen Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven, Soma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM) Başhekimi H. Zafer Bingöl, Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Ali Aksoy, sağlık personelleri, öğrenciler başta olmak üzere Soma'da bulunan pek çok sivil toplum kuruluşu Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. İlçe Sağlık Müdürü Fatih Güven konuşmasında meme kanseri taraması ile birlikte rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarının İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ücretsiz yapıldığı bilgisini vererek Soma halkını bu konuda taramalarını yaptırmaları konusunda bilgilendirdi.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Osman Çağlayan ise konuşmasında Soma Devlet Hastanesinde mamografi cihazının hizmete başladığı bilgisini vererek, "Soma'daki 40-69 yaş arası tüm kadınların meme kanserinin erken teşhisi amacıyla KETEM'e davet ediyoruz.” dedi.