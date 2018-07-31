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31 Temmuz 2018 15:00

Kanuni Sultan Süleyman Caddesi de prestij kazanacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin ortak projeleri kapsamında yer alan Prestij Caddeler’de Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’nin devamı niteliği olan Kanuni Sultan Süleyman Caddes de altı ve üstüyle yenilenmeye başlandı.

Kanuni Sultan Süleyman Caddesi de prestij kazanacak

31 Temmuz 2018 15:00


Prestij Caddeler Projesi kapsamında Turgutlu’da yapımı devam eden caddelere projeye ek bir cadde daha eklendi. Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi’nin uzantısı olan ve Turgutlu Anadolu Lisesine kadar uzanan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi de proje dahilinde yenilenmeye başladı. Cadde üzerinde çalışmaların başladığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Turgutlu’muza Prestij Caddeler kazandırmaya devam ediyor. Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesinin tamamlanmasıyla birlikte bu caddenin devamı niteliğinde olan Kanuni Sultan Süleyman Caddesi de artık prestij kazanacak. Şu anda çalışmalar başlamış durumda. Tamamlandığında diğer Prestij Caddelerimiz gibi ışıklandırması, parke taşları ve peyzajıyla son derece farklı ve modern bir cadde halini almış olacak. Ayrıca yolun uzantısında bulunan Turgutlu Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız kış mevsiminde havaların erken kararmasıyla birlikte daha aydınlık bir cadde üzerinde evlerine ve okullarına daha rahat bir şekilde gidebileceklerdir. Prestij Caddeler projesi kapsamında bizlere desteğini esirgemeyen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.




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