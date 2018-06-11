Kapancıspor şampiyonluk ipini göğüsledi

Amatör Küme H Grubu’nda şampiyon, ligin son haftasında belli oldu. H Grubu’nda rakibi Kösealispor’u 6-1’lik sonuçla yenen Kapancıspor, hem grubu şampiyon tamamladı, hem de adını 1. Amatör Küme’ye yazdırdı.

2. Amatörde lig perdesi oynanan maçlarla tamamlandı. Salihli ekiplerinin yer aldığı H Grubu’nun lideri Kapancıspor, ligin son haftasında Sart Stadı’nda Kösealispor’u konuk etti. Hem galibiyet, hem de şampiyonluk parolası ile çıktığı maçta Kapancıspor, rakibini Latif, Uğur, Mehmet, Emre, Ali ve Umur’un attığı gollerle 6-1 yenerek, şampiyon oldu.

İlk antrenörlük deneyiminde Kapancıspor ile şampiyonluk gururu yaşadığını vurgu yapan Teknik Direktör İsmail Çerdik, “Şampiyonluk parolası ile başladığımız sezon sonunda hedefimizi ulaştık. Grubu şampiyon tamamlayıp, bir üst lige yükseldik. Şampiyonluk ipini göğüsleyen tüm futbolcularımı tebrik ediyorum” dedi.

Ligi 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp, 34 puanla şampiyon tamamladıklarını belirten Kapancıspor Kulüp Başkanı Yunus Çark ise “Şampiyonluğumuzu, 1. amatör Küme’ye çıkarak taçlandırdık. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk, Kapancı Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Çark, “Önümüzdeki sezon 1. Amatör Küme’de Salihli’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.