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07 Haziran 2018 14:11

Karaağaçlı Düğün Salonunda sona gelindi

Şehzadeler Belediyesi tarafından Karaağaçlı Mahallesinin girişinde atıl durumda bulunan düğün salonunu yıkarak yerine yapacağı bir açık ve bir kapalı düğün salonu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Karaağaçlı Düğün Salonunda sona gelindi

07 Haziran 2018 14:11

Kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı projede bahçe ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.


Şehzadeler Belediyesinin, Karaağaçlı Mahallesinin girişinde atıl durumda bulunan düğün salonunu yıkarak, yerine yapımına başladığı açık ve kapalı düğün salonunda çalışmalarda sona gelindi. Düğün salonu binasının kaba inşaat çalışmalarının bittiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Karaağaçlı Mahallemizde önceki belediyeler döneminde yapılmış ancak bitirilemeden atıl durumda bırakılmış olan düğün salonunun yapısının sağlıksız olması nedeniyle aldığımız karar ile o binanın yıkılarak yerine yeni ve modern bir düğün salonu yapmak için çalışmalara başlamıştık. Yaptığımız proje ile aynı alana 1 kapalı düğün salonu, 1 açık düğün salonu ve geniş bir otopark alanı kazandırdık. Geçtiğimiz aralık ayında temellerini attığımız düğün salonu projemiz bitme aşamasına gelmiş durumda. Toplamda 665 metrekare alanda 643 bin TL bedelle yapacağımız düğün salonu projemizin kaba inşaat çalışmaları bitmiş durumda. Binanın dış cephe kaplamaları tamamlanmak üzere. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başlayacaklar. Tüm bu çalışmalarını tamamlanmasının ardından Şehzadelerimize güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. İnşallah bu yazın vatandaşlarımız burada rahatlıkla düğünlerini yapabilecekler” dedi.




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