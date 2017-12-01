Karaağaçlı düğün salonunu temelleri atıldı

Şehzadeler Belediyesi Karaağaçlı Mahallesinin girişinde metruk ve kullanılamaz durumda olan ve geçtiğimiz aylarda yıkılan düğün salonunu yerine yapılacak olan yeni bir adet kapalı ve bir adet açık düğün salonunun temelleri atıldı. Belediyecilik hizmetlerini yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ı örnek alarak hizmet ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bulunduğumuz alanda iki katlı kullanılamaz durumda bir düğün salonu vardı. Gerekli analizleri yaptırdığımızda binanın kullanıma uygun olmadığın gördük. Hızlı bir şekilde bir karar alarak o eki metruk binayı yıkarak yerine yepyeni çok güzel bir proje hazırladık. 565 metrekare bir kapalı alana sahip, açık sosyal donatı alanı ile birlikte Karaağaçlı Mahallemiz ve civar mahallelerimize hizmet verecek olan açık ve kapalı düğün salonunu bugün temellerini atıyoruz. Nasip olursa bu düğün salonun açılışını da yaptıktan sonra da işletmesini Belediye olarak biz yaparak, uygun fiyatlarla halkımız mutlu günlerini burada yapmalarını sağlayacağız. Burada 1515 metrekarelik bir alanda yapacağımız bu güzel tesisimiz 758 bin 740 lira bedelle yapılacak. 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planladığımız Projemiz 565 metresi kapalı, 950 metrekaresi de açık alan olarak yapılacak. Eksiden başlamış olduğumuz bu hizmet yolculuğumuzda, Liderimiz, Önderimiz, Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş Cumhurbaşkanı, Belediyecilikteki örneğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığımız düsturla yorulmadan, şikâyet etmeden, aşkla ve şevkle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin yaptığı bir çok hizmetin çok kısa sürelerde hayata geçtiğinin ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu “Bugüne kadar Karaağaçlı Mahallemizde hep hayırlı hizmetlerin açılışlarında sizlerle bir araya geldik. Geçmişte Bilgi Evi ve Alpaslan Türkeş Mesire alanın açılışında bir aradaydık. Bugün de bu güzel düğün salonunu temel atması için bir aradayız. Daha öncede birkaç defa belirtmiştim. Eskiden temeller atılır, temeller çürür tesisler açılmazdı. Ancak şimdi çok kısa sürelerde tesisler tamamlanarak halkın hizmetine sunuluyor. Bugün temelini attığımız bu güzel eserin açılışında da inşallah bir arada oluruz. Bundan sonra da yapılacak olan güzel ve yeni hizmetlerde de bir araya geleceğiz” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ in reklam yapmadan hizmetlerini yaptığını altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur “Temelini attığımız ve Karaağaçlı Mahallemizin gerçekten de büyük bir ihtiyacını karşılayacak olan güzel bir tesisi halkımıza kazandıracağız. Karaağaçlı Mahallemize ve tüm Mahallelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Gece gündüz demeden, sürekli olarak asansörü bile bozulan bir belediye binasında hizmet veren bir Belediye Başkanımız var. Küçük odalarda tüm ekibi ile birlikte tabiri caiz ise diz dize sıkış tepiş hizmet ederek, işte bu şekilde güzel tesisleri halkın kullanımına açıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile Karaağaçlı Düğün Salonunun temelleri dualarla atıldı.

Karaağaçlı Mahallesi girişinde düzenlenen temel atma törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.