Karaağaçlı Mahallesinde asfalt çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce çalışmaları başlatılan Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi’ndeki sıcak asfalt serimi hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin özveri içerisinde gerçekleştirdiği işi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay da yetkililerle birlikte inceledi, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Karaağaçlı Mahallesinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında 2 bin 800 metrelik asfalt çalışması yaptığını hatırlattı. Mevsim şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte 2017 asfalt programına aldıkları yerlerde ekiplerin çalışmaya başladığını dile getiren Gençoğlu, Karaağaçlı Mahallesi ile çevre mahallelerde yaşayan vatandaşları Manisa-Akhisar karayoluna bağlayan yolda sıcak asfalt çalışmasının hızla sürdüğünü söyledi. Ulaşım kalitesinin artması amacıyla yapılan çalışmanın tamamlandığında bölge halkının memnuniyet duyacağını dile getiren Gençoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde en iyi hizmeti Manisa’ya ulaştırmanın çabası içerisinde olduklarının altını çizdi.