Karaağaçlı’da asfalt sevinci

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeleri yerinde inceleyen Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi’ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan Karaağaçlı Mahallesi’nde memnuniyetin hat safhada olduğunu dile getiren Arslan, “Hem yapılan çalışmaları inceliyor, hem de vatandaşlarımızın istek ve dileklerini dinliyoruz. Karaağaçlı halkı da ilk kez gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmasından çok memnun” diye konuştu.