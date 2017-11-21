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21 Kasım 2017 15:30

Karaali Mahallesinde 5 kilometrelik dere temizlik çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde başladığı dere temizlik çalışmasını tamamlayarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı.

Karaali Mahallesinde 5 kilometrelik dere temizlik çalışması

21 Kasım 2017 15:30


MASKİ Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların özellikle yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntılara son veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre’nin Karaali Mahallesi’nde başladığı 5 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Mahallede yer alan DSİ sulama kanalında yapılan çalışma ile dere yatağı rüsubattan arındırıldı. Yapılan çalışma ile sulama kanalında yağışlı havalarda yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçildi.




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