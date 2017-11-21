Karaali Mahallesinde 5 kilometrelik dere temizlik çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların özellikle yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntılara son veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre’nin Karaali Mahallesi’nde başladığı 5 kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Mahallede yer alan DSİ sulama kanalında yapılan çalışma ile dere yatağı rüsubattan arındırıldı. Yapılan çalışma ile sulama kanalında yağışlı havalarda yaşanabilecek olası taşkınların önüne geçildi.