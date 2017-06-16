Karaali Mezarlığı bayrama hazır

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de, Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır ile gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

İl genelinde mezarlıklarda temizlik, bakım-onarım ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra çevre duvarı yapımı da gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Karaali Mahallesi’nde mezarlık çevre duvarı çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır ve Mezarlık Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ile birlikte Karaali Mezarlığında incelemelerde bulundu. Daire Başkanı Çakır ve Şube Müdürü Kaya’dan çalışma hakkında bilgiler alan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, mezarlıkta temizlik çalışması ve mezarlık kapısı için çalışma yürüten ekiplerle de sohbet etti.

12 bin metrelik duvar ve çit ihalesi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2016-2017 yıllarında 12 bin metre mezarlık duvarı ve çit yapım ihalesi gerçekleştirdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “İlimizin muhtelif ilçelerinde ve muhtelif mezarlıklarında duvar yenilemesi yapıyoruz. Duvarı olmayan, kapısı olmayan mezarlıklarımız her türlü olumsuzlukların yaşanabileceği mekanlar haline gelmiş oluyor. Mezarlıklarda duvarların yanı sıra kapılarını takıyoruz. Kapılar da takıldıktan sonra mezarlıklarımız da güvenli, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız da güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Karaali mezarlığının alanı yaklaşık 7 dönüm. Buradaki duvar çalışmamızı bitirdik. Duvarların boyanması çalışmasına da başlanılacak. Bu çalışmayla mezarlıklarımız hem güzel ve düzenli bir görünüm kazanıyor hem de güvenlik altına alınmış oluyor. Önümüzdeki yıl da mezarlık duvar çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

İl genelinde bulunan mezarlıklarda temizlik çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Genç, “Manisa’mızın tamamında 180 personelimizle yaklaşık 2 bin mezarlıkta temizlik çalışması yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda Mezarlıklar Daire Başkanlığımız tüm ekibiyle sahada. Bu nedenle Daire Başkanımız ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, vatandaşlarımıza doğumdan ölüme kadar her alanda sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.