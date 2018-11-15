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Karabaş ve Efe'nin kıskandıran dostluğu

Manisa’da birlikte büyüyen ‘Karabaş’ isimli köpek ile ‘Efe’ adlı oğlak arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor.

Manisa'da birlikte büyüyen ‘Karabaş' isimli köpek ile ‘Efe' adlı oğlak arasındaki dostluk görenleri şaşırtıyor.


Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Beydere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Hüseyin Doğan'a ait oğlak ve köpeğin sevimli dostluğu hayran bırakıyor. Bahçe içerisinde yan yana büyüyen köpekle oğlağın yedikleri ve içtikleri ayrı gitmezken, birlikte oynadıkları oyunlar da görenlerin yüzünü güldürüyor. Sevimli halleri gözlerden kaçmayan ikilinin dostlukları, insanlara da örnek oluyor.

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