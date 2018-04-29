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29 Nisan 2018 15:51

Karacaali Mahallesine 6 milyon liralık yatırım

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı 8 mahallede başlattığı altyapı dönüşümü çalışmalarına devam ediyor.

Karacaali Mahallesine 6 milyon liralık yatırım

29 Nisan 2018 15:51


MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi’nin ardından başlattığı 154 Mahalle Projesi ile il genelinde alt ve üstyapıları yenilemeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar, Günyaka, Kahramanlar, Karacaali, Kızılçukur, Tırazlar-Doğuşlar, Yeşiltepe ve Ziyanlar mahallelerinde 68 kilometre kanalizasyon ve 48 kilometre de içme suyu şebeke hattı yeniden inşa ediliyor. Karacaali Mahallesi’nde başlayan çalışmalar kapsamında 12 kilometre kanalizasyon, 10 kilometre içme suyu hattı, 250 kişilik fosseptik ve 200 metreküplük içme suyu deposu inşa edilecek. MASKİ, mahallede üstyapı çalışması olarak da 55 bin metrekare kilit parke taş döşeyecek. Böylelikle MASKİ, Karacaali Mahallesi’ne yaklaşık 6 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirmiş olacak.


MASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca il genelinde daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Kovancı Mahallesi’ne cazibeli su kaynağından içme suyu temin etmek üzere 200 metrelik isale hattı çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri, su kaynağına isale hattı döşeyerek mahalle sakinlerine daha sağlıklı ve uzun yıllarca kullanılabilecek içme suyu altyapısı sağladı.


Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına dere ve kanallarda menfez çalışmalarına devam ediyor. Yeşilyayla ve Güvercinlik mahalle muhtarları tarafından gelen talep doğrultusunda harekete geçen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, mahallelerde bulunan derelerin yol geçiş noktalarına toplamda 18 metrelik prefabrik menfez montajı gerçekleştiriyor. Yeşilyayla Mahallesi’nde 10 metrelik menfezin montajını tamamlayan ekipler, vakit kaybetmeksizin Güvercinlik Mahallesi’nde de 8 metrelik menfezlerin montajına başladı.




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