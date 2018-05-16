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16 Mayıs 2018 17:54

Karaçoban, ilçe ziyaretlerinde dur durak bilmiyor

İYİ Parti 27.

Karaçoban, ilçe ziyaretlerinde dur durak bilmiyor

16 Mayıs 2018 17:54

Dönem Manisa milletvekili aday adayı Dr. Gökhan Karaçoban, ilçe ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor.


24 Haziran Genel seçimleri için Manisa’dan milletvekilliği aday adaylığına soyunan Karaçoban, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir İYİ Parti teşkilatlarını ziyaret etti.


İlçe teşkilatları tarafından coşku ile karşılan İYİ Parti milletvekili aday adayı Dr. Gökhan Karaçoban; “Ülkemizi içinde bulunduğu bu zor durumdan hep birlikte kurtaracağız. Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendinin gösterdiği yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. Manisa için en iyisini en güzelini yapmak bizim boynumuzun borcu. Gerek yerel yönetimlerdeki tecrübenizle gerek siyasette geçmişteki tecrübemle bu ülkeye çok önemli hizmetler yapabileceğiniz konusunda en ufak bir endişemiz yoktur. Cenabı Allah yardımcımız olsun” dedi.




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