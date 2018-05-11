Benzettiğim tablo, gördüğüm tablo, o çok konuşmayan ama ‘biz hazırız’ diyen bir kitle, usul usul ‘biz geliyoruz’ diyor. Genel merkez binasına gittiğimde o coşkuyu, kalabalığı, bu kadar yıldır siyaset yapıyorum hiç görmedim” dedi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Dr. Gökhan Karaçoban çalışmalarına hızlı başladı. Ekibiyle birlikte Gördes, Demirci ve Köprübaşı ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Karaçoban gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılandı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Dr. Gökhan Karaçoban Gördes, Demirci ve Köprübaşı ilçe teşkilatlarında partililerle buluşup partiye yeni katılan üyelere rozet taktı. Gördes’te teşkilat ziyaretinin ardından esnaf ziyareti de yapan Karaçoban vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Gördes’in ardından Demirci İlçe Teşkilatını ziyaret eden Karaçoban burada partililere hitaben bir konuşma yaptı. Karaçoban, “16 yıllık iktidarın alternatifsiz olma görüntüsüyle karşı karşıya gelmiş olan milletimiz kendine bir çıkış yolu bulabilmek maksadıyla bir hareket başladı. Bu harekette de belki süreç çok dardı belki zaman çok dardı ama yinede tahmin edilenin çok üzerinde bir teveccüh gördük. Bu teveccüh de inşallah 24 Haziran’da sandıklara taşınacak. Gücünü milletten alıp beslenen, noktasının millet olduğu bir yerde partimizin başarısız olması diye bir şey söz konusu olamaz. Gelinen nokta itibariyle artık hem iç siyasetimizde hem dış siyasetimizde yaşadığımız bir sürü tıkanmışlıklar var. Vatandaşımızın birinci meselesi tamamen ekonomi, geçim zorluğu ve toplumdaki belli sınıfların arasındaki farkın gitgide açılması. Aslında insanlarımız bir arayışta ama bunu sahaya yansıtamama sandığa taşıyamama gibi bir gerçekle karşı karşıya bırakıldılar” dedi.

“Millet ve vatandaş için yapılan işlerin tehdit edilmeden yapılmasını istiyorum” diyen Karaçoban, “Vatandaş bunu hak etmiyor. Biz kırsal bölgeyiz, biz tarım bölgesiyiz ve biz burada beklediğimiz teşvik ve destek anlamında, çiftçimizin yüzünü güldürecek anlamda neredeyse hiçbir şey görmedik. Manisa olarak halbuki bütüne baktığımızda tarım politikalarıyla ilgili sıkıntılar zaten almış başını gitmiş. Günlük politikalarla, taşıma sularla değirmen dönmez. Önümüzdeki aylarda çok ciddi şeylere gebe olacak gibiyiz. Bununla ilgili emareler zaten gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Yeni bir heyecanla, yeni bir ruhla, yeni bir ateşle çıkılıyor yola”

1994 yılından beridir belediyecilik faaliyetlerinin içinde olduğunu hatırlatan Karaçoban, “Özellikle kendi bölgemde, Alaşehir’de jeotermal faaliyetlerle ilgili son derece ciddi yatırımların Alaşehir ovasında yapılması ve devletin burada bir duruş bile sergileyememesinin yerel yönetici olarak çok büyük sıkıntılarını çektim. Bakanlık nezdinde bütün girişimlerimizde daha düne gelene kadar cumhur ittifakı yoktu o ana kadar hepsinde tıkanmışlıklar yaşadık ama alınan bir çok kararında birbiriyle çelişen birbiriyle tezat duruma düşen konular olduğunu mütalaa ettik. Bunlarla ilgili değişikliklerin yerel yönetimlerle ilgili hazırlanması gereken yasa teklifleriyle ilgili ciddi bir çalışma birimi kurduk bunlarla sağmaya çalıştık. Milletvekillerimizin hepsine tek tek bu bilgileri dosya olarak gönderdik ama dönüşüm olmadı. 2 parmak kalınlığındaki dosyayı soran bile olmadı ama olsun gerekenleri ortaya koymaya çalıştık. Ses cılız kaldı onun içinde bölgenin sorunlarını iyi bilebilmek ve bölgenin sıkıntılarını merkeze taşıyabilmek anlamında görev alacak arkadaşlarımıza çok büyük işler düşüyor. Onun içinde hakikaten kolları sıvadık, resmi girişimimizi yaptık, duruşumuzu gösterdik ve Allah’tan hayırlısını diliyorum. Hangi arkadaşlarımız olursa olsun muhakkak ellerinden gelen çabayı göstereceklerinden eminim. Yeni bir heyecanla, yeni bir ruhla, yeni bir ateşle çıkılıyor yola” dedi.

İYİ Parti’yi AK Parti’nin ilk yıllarına benzetti

İYİ Parti hareketini AK Parti’nin ilk kurulduğu yıllara da benzeten Karaçoban şunları söyledi: “Ben partimizi çoğu zaman şuna da benzettim. 2001 senesinde kurulmuş bir AK Parti’nin girdiği ilk seçimde 2002 yılında tek başına iktidarı yüzde 36 ile kazanmıştı. İçi alev alev yanan sahaya çıkmamış bir çok arkadaşımız var. Onlarda sahaya çıktığında yollar bizim olacak inşallah. İnanın 2002’deki AK Parti’nin gelişine benzetiyorum. Benzettiğim tablo, o gördüğüm tablo, o çok konuşmayan ama ‘biz hazırız’ diyen bir kitle usul usul ‘biz geliyoruz’ diyor. Genel merkez binasına gittiğimde ben o coşkuyu, kalabalığı, bu kadar yıldır siyaset yapıyorum hiç görmedim. Birbirine güler yüzle bakan orada görevlendirilmiş bir çok genç kardeşimiz, ‘bir sandalye veremedik çok kalabalığız’ diyen gençler bu kadar yıldır siyasetin içindeyim görmediğim şeyler. Bunlar, kadınlarımızın Türk siyasetinde ne kadar önemli olduğunu ve hakikaten evlerinden dışarıya çıkması ve artık doğru neyse söylemesinin zamanının geldiğinin işaretidir.”

Demirci ziyaretinin ardından Köprübaşı ilçesinde de partililerle buluşan Karaçoban daha sonra Alaşehir’in Akkeçili Mahallesinde taziyeye katıldı.