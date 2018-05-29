Karaçoban milletin vekili olma yolunda ilerliyor

sıra adayı Gökhan Karaçoban hem yaklaşımı hem samimiyeti hem de tecrübeleriyle vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlere hız kesmeden devam ederken gittiği her yerde büyük ilgi görmeye devam ediyor.

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban seçim çalışmaları kapsamında Selendi, Kula, Ahmetli ve Salihli ilçelerinde hem parti teşkilatlarını ziyaret etti hem de esnaf ve kahvehane ziyaretleri yaparak vatandaşlarla dertleşti.

Karaçoban ve ekibi Ahmetli ilçesinde İYİ Parti Ahmetli İlçe Başkanı ve yönetimi ile birlikte pazarcı esnafını ziyaret edip hayırlı işler diledi. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Karaçoban’ın samimi halleri vatandaşın da takdirini kazandı.

Salihli’de de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Karaçoban İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ve Yönetimi ile birlikte Salihli’de esnaf ziyareti yapıp hayırlı işler diledi.

Salihli ziyareti kapsamında Adala Mahallesini de ziyaret eden Karaçoban partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar öncesi mahalle halkından partiye katılanlara rozet taktı. İftar sonrası vatandaşlarla sohbet eden Karaçoban esnaf ziyaretinde de bulundu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban hem yaklaşımı hem samimiyeti hem de tecrübeleriyle vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar ‘Sizi vekil olarak görmek istiyoruz’ diyerek kendisine desteklerini açıkça belli ederken Karaçoban da, milletin tercihine ve teveccühüne her zaman saygılı olduklarını belirterek 24 Haziran sonrası her şeyin çok iyi olacağını söyledi.