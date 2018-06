Karaçoban, partisinin seçim vaatlerini anlattı

Sayılı günlerin kaldığı 24 Haziran seçimlerinde ilk kez sandıkla tanışacak olan İYİ Parti’nin Manisa 2. sıra Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban partisinin seçim vaatlerini anlatarak vatandaşın neden İYİ Parti’ye oy vermesi gerektiğini anlatarak, “Bu yeni heyecanı, bu yeni ışığı bu yeni güzelliği bizler de tatmak istediğimiz için, bizlerle beraber olmanızı istediğimiz için neden İYİ Parti’ye oy vermeniz gerektiğini anlatmak istiyorum. Kendi yayın ilkelerinden çıkmış ve tarafsızlığından hiçbir ilke kalmamış bir TRT kurumunun bu şekilde çalışmasına ve yönetilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye’de başkanlık sisteminin Türkiye’ye özel bir model şekilde getirtilip, parlamenter sistemimizin demorolize edilişi ve sistemden çıkarılışı kesinlikle güzel sonuçlar getirmedi. Biz yeniden eski parlamenter sisteme dönmek için gereken bütün çalışmaları yapacağız. Toplumda temsilin adaletle olabileceğini ve temsilde adaletin çok önemli olduğunu savunduğumuz için muhakkak ve muhakkak seçim barajlarının yüzde 5’e indirilmesini öneriyoruz. Toplumda hukuka olan güvenin, hukuka olan saygının yeniden inşa edilebilmesi için adil yargılama ilkesi acilen hayata geçirilecek. Uzayan mahkemeler, uzayan ve karar alınamayan davalar neticesinde geciken adalet muhakkak hızlandırılmış bir şekilde yeniden tesis edilecektir. Bu devletin bakanlıkların, kamu kurumlarının, belediyelerinin vatandaş anlamında bir teminatı olan, kontrollerinin yapılması, gerekli düzenlemelerinin yapılması anlamında hayata geçirilmiş ve kanunlaştırılmış olan Sayıştay günümüzde tamamen çalışamaz ve iptal edilmiş bir duruma getirilmiştir. Bunun yeniden çalışabilir, kontrol edebilen ve kamu yararına bu denetlemeyi yapan bir kurum olarak hayata geçirilmesini sağlayacağız” dedi.

Mülakatla işe alıma son

Mülakatla işe alımlara son verecekleri kaydeden Karaçoban, “KPSS’lerde aldıkları puanlarda gençlerimizin, iş arayan kardeşlerimizin 97 puanla dahi mülakat sonucu elendiklerini biliyoruz. Genel Başkanımız bu konudaki gerekli tedbirleri aldı ve kesinlikle bundan sonra mülakatla işe alım dönemi sona erdirilecek. Polislerimizin özellikle can güvenliğimiz anlamında polislerimizin muhakkak ve muhakkak özlük hakları 3600 katsayıya çıkartılacaktır. Muhtarlıklarımız toplumumuzun en küçük yapı taşıdır. Çıkartılmış olan ’Büyükşehir Yasası’nın baştan yeniden revize edilerek belediye yönetiminde muhtarlarımızın söz sahibi olmaları tekrardan sağlanacaktır. Mali ihtiyaçları için de ilçe belediyelerinden kendilerine bütçe oluşturulacaktır ki o yerleşimin en hızlı bir şekilde yerinden yönetilmesini ve sorunlara yerinde cevap verilmesini önemsediğimiz için bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Kamuda şeffaflık ve saydamlık yasası çıkartılacaktır. Şuan devlet adına yapılan her türlü işte vatandaşların kafasında ‘Acaba bu işlerden kim ne kadar rant sağlıyor’ sorusu ve şüphesi vardır. Bunların engellenmesi için muhakkak sorulan her soruya bir cevap her soruya bilgi ve belgeyle cevaplamak anlamında da şeffaflık ve saydamlık yasasını son derece önemsiyoruz ve muhakkak hayata geçireceğiz. Geçimini hemen hemen tek şekilde çiftçilikten ve tarımdan sağlayan vatandaşlarımızın bizlerden beklentisinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Onları bankalara yedirmeyeceğiz. Bankalara olan borçları yüzünden bütün ürünlerinin gelirlerini aldıklarında hemen bankaya veren ve bir sonraki sezonu nasıl çıkartacağını kara kara düşünen çiftçilerimizi bankalara gitmekten kurtaracağız. Emeklilerimize iki bayramda bin 500’er TL bayram ikramiyesi verilecektir” diye konuştu.

FETÖ ile mücadeleye devam edeceklerini ve bunun siyasi ayağını da bulup yargı önüne çıkaracaklarını kaydeden Karaçoban, “15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız FETÖ olaylarıyla alakalı olarak bu işin kamuda, bürokraside, toplumda, birçok ayağına girmiş olmasına rağmen siyasi ayağına hala uzanılmamış ve hala dokunulmamış olduğu için bunu özellikle belirtiyorum FETÖ’nün siyasi ayağı muhakkak ama muhakkak yargıya teslim edilecektir. Bu korkularla kapatılmış bulunan tüm askeri liselerimiz, akademilerimiz ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) tekrar faaliyete geçirilip ordumuzun kaybettiği ve ordumuzun toplumun gözünde gözden düşürüldüğü tüm değerler tekrar kazandırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitime özellikle çok önem verileceğini kaydeden Karaçoban, “Bunu yüksek öğrenime bırakmadan orta öğrenim seviyesinde muhakkak ama muhakkak yönlendirmeler şeklinde ve çocuklarımızın yetenek ve kabiliyetlerine göre de muhakkak özel eğitim olarak yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Bu ülkede varlık fonu adı altında getirilen ve kime hizmet ettiği neyi saptadığı ve neleri listelediği belli olmayan, varlık fonu denilen, kimsenin de hesap soramadığı bu fon tamamen iptal edilecek. Varlık fonu kaldırıldıktan sonra da biz bunu Türkiye’de ilk 100 günde yapmayı vaat ediyoruz. Türkiye Dayanışma Fonunu kurup, vatandaşların bankalara olan borcundan kurtaracağız ve o sistemin vatandaşlarımızı inim inim inletmesine son vereceğiz” dedi.

“En büyük sorun işsizlik”

Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirten ve bununla ilgili ciddi çalışmalar yapacaklarının altını çizen Karaçoban şunları söyledi: “Bu konudaki kararımız şuandaki işsizliğin sürdürülebilir ve taşınabilir olduğuna inanmıyoruz. Bunu tam yarısına 5,6’lara yani OECD rakamlarına çekip, Türkiye’yi dünya nezdinde de hatırı sayılır bir yere getireceğiz. Bu işsizlik giderilirken kadınlarımızın istihdam oranlarını Genel Başkanımız Meral Akşener’in özel talimatlarıyla yüzde 50’lere yükselteceğiz. Sanayide girdi maliyetlerini düşürüp hammaddeyle ilgili olan ve üretim maliyetiyle ilgili olan tüm maliyetlerde sanayicileri rahatlatıcı, üretimi artırıcı tedbirlerin alınmasına özel bir ihtimam göstereceğiz. 5 yıl içinde tarımda kendi kendine yeten bir ülke hedefi koyduk. Şuanda kendi kendini besleyebilen dünyadaki 7 ülkeden bir tanesi olduğumuzu iddia edenlere cevap olarak söyleriz ki 160 ülkeden şuanda Türkiye tarım ürünü anlamında ithalat yapmak durumundadır. Vaatlerimiz arasında bu vardır ki; neden İYİ Parti’ye oy vermek durumundasınız? Çünkü artık 5 yıl içinde tarımda kendi kendine yeten bir ülke olacağız. Tarımsal üretimimizin yeni ticaret bölgeleri kurarak bunların pazarlarının sağlanması ve yeni pazar alanlarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar son derece akademisyen kadrolarımız tarafından büyük ihtimamla gerçekleştirilecektir.”

“Güneş gibi doğmaya geldik”

Eğitim ve diğer konularda da açıklama yapan Karaçoban sözlerini şöyle tamamladı: “Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin başına dert olan Yüksek Öğrenim Kurumu kaldırılacaktır. YÖK, 12 Eylül 1980 darbesi arkasından yapılmış ve uygulanmış bir kurumdur. Bir 12 Eylül kalıntısıdır. Dolayısıyla muhakkak ve muhakkak YÖK’ü kaldıracağız. İnternet erişimi çağın bir gereksinimi olan ve artık olmazsa olmaz internet erişimini ülke genelinde son derece yaygın bir hale getirerek özellikle de genç üniversiteli kardeşlerimizin ücretsiz internet erişimlerini sağlamak hedeflerimiz vardır. Eğitimde kanayan bir yara haline gelmiş olan sözleşmeli öğretmen uygulamasına son vereceğiz. Hepsini kadrolu bir hale getireceğiz ki eğitimcimizin artık kendini tamamen yaptığı işe vermesini istiyoruz ve eğitimin bu ülkenin kanayan bir yarası olduğunu biliyoruz. Geleceğe hazırlayacağımız nesillerimizin son derece iyi bir eğitimden geçmiş olmalarını istiyoruz. Yeni alınmış bir kararla biliyorsunuz üniversiteleri bölerek çoğaltmak yoluna gidildi. Bunu açıkça ifade ediyoruz ki bu bizim seçim beyannamemizde de yer almıştır; üniversitelerin bölünme kararları iptal edilecektir. Özelleştirmeyle yurdumuzun birçok yerindeki fabrikalarımızın özelleştirme kapsamına alınarak satışı yapılmıştır ve çiftçimiz mağdur edilmiştir. Onların bu mağduriyetine son vermek ve giderebilmek anlamında da bu yapılmış olan satışların tamamen iptal yoluna gideceğiz. Tarımsal anlamda sulama en önemli sorunlardan bir tanesi. Apar topar yapılan bu seçimlerin öncesinde alınan bazı kararlarla sulama birliklerine kayyumlar atanarak vatandaşın, sulamayı kendi yapan vatandaşın kendi kendini yönetmesi engellenmiştir. Bunlarla ilgili kararname derhal uygulamadan kaldırılacak ve gözden geçirilecektir. İyi Kart denilen bir uygulama ile ihtiyaç sahiplerine asgari ücretin yarısı kadar bir gelir yardımı yapacağız. Onların mağduriyetlerini gidermek, evlerinde sıcak bir çorba kaynamasına sebep olmak için yollardayız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan sağlıkla ilgili tekrar sigorta primleri almayıp genel sağlık sigortası uygulamasında tüm yurt sathında yayılmasını ve uygulamanın yurt genelinde bütünlük sağlamasını temin edeceğiz. Bu saydığım bütün özelliklerden dolayı önünüze yeni bir heyecan, yeni bir ışık, yeni hedeflerle, yeni bir ruhla ‘Biz yaparız, biz ışık olmaya geldik, güneş gibi doğmaya geldik, lütfen itibar ediniz. Yüzünüzü güneşe dönünüz. Medeniyet yollarının kaldırımlarını ve yollarını yalnız cesurlar döşer’ genel başkanımızın ifadesidir. Bize güvenin, Manisa iyi olacak, Türkiye iyi olacak.”