Karaçoban sevgisi coşkuya döndü

Manisa ve ilçelerini karış karış gezerek vatandaşı dinlemeye kararlı olan Karaçoban gittiği her yerde büyük bir içtenlik ve samimiyetle karşılanıyor.

Manisa’nın tüm ilçelerini ziyaret ederek adım atılmadık yer bırakmayan 27. Dönem Manisa milletvekili aday adayı Dr. Gökhan Karaçoban gittiği her yerde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

7 yıldan fazla belediye başkanlığı yapan ve yaptığı sosyal projelerle adından sıkça söz ettiren eski Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, bugüne kadar ‘Hizmetin siyaseti olmaz’ anlayışıyla çıktığı bu yolda tüm Manisa’da gezilmedik yer, görüşülmedik insan bırakmayacağını belirtti. Başkanlık yaptığı dönemde de siyasi parti ayrımı gözetmeden hizmetleri yapan Karaçoban yaptığı hizmetlerin karşılığını gittiği yerlerde sevgi ve muhabbetle görmeye başladı.

Seçim çalışmalarına başlayarak Manisa’nın çeşitli ilçelerine nezaket ziyaretleri gerçekleştiren Karaçoban’a vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi gözlerden kaçmazken, ilgi ve alakanın her geçen gün artması da dikkat çekiyor.