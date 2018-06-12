Karaçoban üreticilerle buluştu

Gittiği her mahallede vatandaşın büyük ilgisiyle karşılanan Karaçoban partisinin tarım politikalarından bahsederek İYİ Parti’yle birlikte üreticilerin yaşadığı maliyet sorunlarının ortadan kalkacağını ve refaha kavuşacaklarını anlattı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, partisinin Salihli İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ve Salihli İlçe Yönetimi ve partililerle birlikte Salihli’nin Yenipazar, Kabazlı, Kordon ve Yeşilkavak mahallelerini ziyaret etti. Gittiği her mahallede vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Karaçoban’ın vatandaşlarla olan samimi diyalogları dikkat çekti. yaşlıların elini öpen çocuklarla yakından ilgilenen Karaçoban, Manisa’nın tarım ağırlıklı bir il olduğunu ve üreticilerin özellikle yüksek girdi maliyetlerinden dolayı zor günler geçirdiğini belirterek, partisinin hayata koyacağı tarım politikaları ile hem maliyetlerin azalacağını hem de üreticinin hak ettiği kazanca ulaşacağını söyledi. Gittiği mahallelerde kahvehane toplantıları da gerçekleştiren Karaçoban sadece tarımın değil ekonominin de düzelmesinin yolunun yatırımlardan geçeceğini ve bütün bunları gerçekleştirecek deneyimli ve tecrübeli kadrolara sahip olduklarını söyledi.

Karaçoban mahalle ziyaretlerini partisinin Salihli İlçe Başkanlığı tarafından Beylikli Mahallesinde düzenlediği iftar programına katılarak tamamladı.