Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 16:34

Karaçoban üreticilerle buluştu

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban seçim çalışmaları kapsamında Salihli’nin mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

Karaçoban üreticilerle buluştu

12 Haziran 2018 16:34

Gittiği her mahallede vatandaşın büyük ilgisiyle karşılanan Karaçoban partisinin tarım politikalarından bahsederek İYİ Parti’yle birlikte üreticilerin yaşadığı maliyet sorunlarının ortadan kalkacağını ve refaha kavuşacaklarını anlattı.


İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, partisinin Salihli İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ve Salihli İlçe Yönetimi ve partililerle birlikte Salihli’nin Yenipazar, Kabazlı, Kordon ve Yeşilkavak mahallelerini ziyaret etti. Gittiği her mahallede vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Karaçoban’ın vatandaşlarla olan samimi diyalogları dikkat çekti. yaşlıların elini öpen çocuklarla yakından ilgilenen Karaçoban, Manisa’nın tarım ağırlıklı bir il olduğunu ve üreticilerin özellikle yüksek girdi maliyetlerinden dolayı zor günler geçirdiğini belirterek, partisinin hayata koyacağı tarım politikaları ile hem maliyetlerin azalacağını hem de üreticinin hak ettiği kazanca ulaşacağını söyledi. Gittiği mahallelerde kahvehane toplantıları da gerçekleştiren Karaçoban sadece tarımın değil ekonominin de düzelmesinin yolunun yatırımlardan geçeceğini ve bütün bunları gerçekleştirecek deneyimli ve tecrübeli kadrolara sahip olduklarını söyledi.


Karaçoban mahalle ziyaretlerini partisinin Salihli İlçe Başkanlığı tarafından Beylikli Mahallesinde düzenlediği iftar programına katılarak tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç