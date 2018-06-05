Karaçoban’dan Tülbent Devrimine destek

Kula’da pazaryerinden aldığı tülbentlerle fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Karaçoban aldığı tülbentleri de Akşener’e gönderdi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından sosyal medya hesabı üzerinden başlatılan Tülbent Devrimine destek verdi. Seçim çalışmaları kapsamında Kula ilçesini ziyaret eden Karaçoban esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, yönetimi ve vatandaşlarla birlikte Kula Pazaryerini ziyaret edip esnaflara ’Hayırlı işler’ dileyen Karaçoban, "Vatandaşların sıcak ve güler yüzlü davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kula yüzünü güneşe döndü. İnsanlarımızın artık yılgınlığını, insanımızın bıkkınlığını ve çaresizliğini dindirmek üzere geliyoruz" dedi.

Kula pazaryerinde tülbent satan yaşlı bir teyzenin tezgahından satın aldığı tülbentlerle de fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Karaçoban aldığı tülbentleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gönderdi.

Karaçoban, tülbentlerle çektirdiği fotoğrafını, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin başlattığı çağrıya Kulamızdan destek. #tülbentdevrimi” yazısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.