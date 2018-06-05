Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 13:01

Karaçoban’dan Tülbent Devrimine destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Tülbent masumiyetin gücüdür’ sloganıyla sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı Tülbent Devrimine İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban’dan da destek geldi.

Karaçoban’dan Tülbent Devrimine destek

05 Haziran 2018 13:01

Kula’da pazaryerinden aldığı tülbentlerle fotoğraf çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Karaçoban aldığı tülbentleri de Akşener’e gönderdi.


İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener tarafından sosyal medya hesabı üzerinden başlatılan Tülbent Devrimine destek verdi. Seçim çalışmaları kapsamında Kula ilçesini ziyaret eden Karaçoban esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, yönetimi ve vatandaşlarla birlikte Kula Pazaryerini ziyaret edip esnaflara ’Hayırlı işler’ dileyen Karaçoban, "Vatandaşların sıcak ve güler yüzlü davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kula yüzünü güneşe döndü. İnsanlarımızın artık yılgınlığını, insanımızın bıkkınlığını ve çaresizliğini dindirmek üzere geliyoruz" dedi.


Kula pazaryerinde tülbent satan yaşlı bir teyzenin tezgahından satın aldığı tülbentlerle de fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Karaçoban aldığı tülbentleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gönderdi.


Karaçoban, tülbentlerle çektirdiği fotoğrafını, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin başlattığı çağrıya Kulamızdan destek. #tülbentdevrimi” yazısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç