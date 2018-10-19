Karaköy pazar yerinde çalışmalar tamamlanıyor

Çalışmaların pazarın kurulacağı pazartesi gününe kadar tamamlanacağı bildirildi.

Pazartesi günleri kurulan semt pazarı sonrası yaşanan kötü koku ve görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçen Yunusemre Belediyesi, alandaki asfalt yapım çalışmalarını tamamlıyor. Bölgede incelemede bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, alanda bulunan esnafları da ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. İncelemede Başkan Çerçi'ye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak eşlik etti. Asfalt çalışmasını pazarın kurulacağı pazartesi gününe kadar tamamlamayı ön gördüklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi, “Karaköy bölgemizde pazar yerinin bulunduğu alanda yıllar içerisinde bozulan asfaltı tamamen temizledik. Ekiplerimiz 4 gündür çalışıyor. Dünden itibaren de bu alana asfalt seriyoruz. Pazartesi gününe kadar da tamamlanacak. Esnafımız da vatandaşımız da rahat bir nefes alacak” dedi.

Alanda bulunan vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçi'ye teşekkür etti.