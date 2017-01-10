Karanfil kokusu oyununa tam not

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Karanfil Kokusu isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda, yıkıcı ve bölücü terör örgütünün tuzağına düşen bir gencin ve ailesinin trajik öyküsü anlatılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Karanfil Kokusu isimli oyun Manisa’nın konuğu oldu. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahnelenen oyun gündüz 14.00 ve akşam 20.00 seanslarıyla, seyircisiyle buluştu. Hakan Sönmez’in yazıp yönettiği, Yakup Yavru, Nesrin Yıldırım, Metin Yıldırım, İdil Aladağ, Çağdaş Çankaya, Nurgül Açık, Cansu Bolat, Raci Durak’ın rol aldığı oyun Emniyet Müdürlüklerince desteklenerek, birçok bölgede sahnelendi. Yıkıcı ve bölücü terör örgütünün tuzağına düşen bir gencin ve ailesinin trajik ibretlik öyküsünün sahnelendiği oyun, izleyenlerin beğenisini topladı. Günümüzde yaşanan terör olaylarının altyapısını anlamamızı kolaylaştıran ve ipuçları veren oyun, izleyicilerinden tam not aldı.