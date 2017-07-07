Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesisi yenilendi

MASKİ Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Aslan mahalleyi ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bakırçay ve Gediz Havzalarını koruma altına almak adına inşa ettiği atıksu arıtma tesislerinde bakım-onarım çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde bulunan atıksu arıtma tesisinde bakım-onarım çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında hem personelin su ihtiyacı hem de arıtma çamurunun susuzlaştırılması işlemi için kullanılan filtre pres makinesi için derin kuyu sondaj çalışması yapılarak tesise su temini sağlandı. Tesisteki tüm aydınlatma sistemi yenilendi. Tesis giriş terfi yapısına iş güvenliği kapsamında Gaz Algılama ve İhbar Sistemi kuruldu. Tesis genelinde güvenlik kamera sistemleri yerleştirildi. Son olarak, tesiste çevre düzenlemesi başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. MASKİ Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Aslan da mahalleyi ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Hüseyin Kılınç ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu.

Günde 300 metreküp atıksu arındırılıyor

2 bin 500 kişi kapasiteli ve günde ortalama 300 metreküp atıksu arıtılan tesiste 11 Nisan 2017 tarihinde 5 yıl geçerli olmak üzere ‘Çevre İzni Belgesi’ alınırken, enerji teşviki ile atıksu arıtma projesi için kullanılan enerjinin maliyetinde büyük bir tasarruf sağlanması planlandığı öğrenildi.

“Mahallemizde müthiş bir temizlik var”

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı ve MASKİ bünyesinde işletilen atıksu artıma tesisinden mahalle sakinleri olarak memnun olduklarını belirten Muhtar Hüseyin Kılınç, “Ben çok şanslı bir muhtarım. 17 ilçe içerisinde atıksu arıtma tesisi olan birkaç mahalleden birisine sahibiz. Bu tesis daha önceki belediye tarafından inşa edilmişti. Ancak tesisin bütün bağlantıları ve kurulumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün zamanında yapıldı. Şu an müthiş bir temizlik var. Kesinlikle atıksu hiç ortada yok. Daire Başkanlarımız ile birlikte bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı tesiste incelemelerde bulunduk. Tesiste atıksular arındırıldıktan sonra çıkan suyun tarımsal sulamada bile kullanılabileceği görülüyor. Ben çok mutluyum güzel bir tesis kazandığımız için. Bu tesisin mahallemize kazandıranlardan, yapanlardan ve bu hale getirenlerden teşekkür ederim” dedi.