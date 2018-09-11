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Karatede Salihli rüzgarı esti

Salihli Belediyespor Minik Yıldız Karate Takımı, İzmir’de düzenlenen Ege İller arası Karate Şampiyonasında kazandığı 8 birincilik madalyası ile il şampiyonu oldu.

Salihli Belediyespor Minik Yıldız Karate Takımı, İzmir'de düzenlenen Ege İller arası Karate Şampiyonasında kazandığı 8 birincilik madalyası ile il şampiyonu oldu.


Salihli Belediyespor Antrenörü Çilem Gençtürk yönetiminde yeni sezona hazırlanan Belediyespor Karate Takımı, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunu Anma ve Ege İller arası Karate Şampiyonasında Manisa'yı temsil etti. Belediyespor Minik Yıldız Karate Takımı, kata ve kumite katagorisinde mücadele ettiği turnuvada, 8 birincilik, 2 ikincilik ve 11 üçüncülük madalyası kazandı. Minik Yıldız Karate Takımı, toplamda elde ettiği 21 madalya ile birincilik kupasının sahibi oldu.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, il şampiyonu olan Salihli Belediyespor Minik Yıldız Karate Takımını tebrik ederek turnuvalarda başarılar diledi.

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