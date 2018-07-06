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06 Temmuz 2018 10:51

Karayolunda çalışma yapan araca kamyon çarptı: 1 yaralı

Akhisar-Manisa karayolu 12’inci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karayolunda çalışma yapan araca kamyon çarptı: 1 yaralı

06 Temmuz 2018 10:51

Kaza sonrası oluşan manzara ise görenleri şaşırttı.


Edinilen bilgiye göre dün saat 15.45 sıralarında İzmir istikametinden Balıkesir istikametine gitmekte olan F.S. yönetimindeki 17 HC 385 plakalı kamyonun, Akhisar-Manisa karayolunun 12’inci kilometresi Kapaklı Mahallesi sınırları içerisinde, yolun sağ tarafında çalışma yapan A.B. yönetimindeki 35 NN 208 plakalı Karayollarına ait pik-up aracına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonrası karayolları çalışanı A.B. yaralanırken, 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. A.B.’nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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