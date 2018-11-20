İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karbonmonoksit zehirlenmesinden 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazını soluyan 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazını soluyan 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinin Yedi Eylül Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5'i çocuk 7 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlenen A.S. (24), S.S. (32), B.S. (3), E.S. (6), D.S. (7), R.N.S. (1), E.S.'yi (6) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan A.S. ve S.S., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gazdan etkilenenlerin tedavisi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.