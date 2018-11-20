Karbonmonoksit zehirlenmesinden 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazını soluyan 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinin Yedi Eylül Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5'i çocuk 7 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlenen A.S. (24), S.S. (32), B.S. (3), E.S. (6), D.S. (7), R.N.S. (1), E.S.'yi (6) Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan A.S. ve S.S., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Gazdan etkilenenlerin tedavisi sürüyor.