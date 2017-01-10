Karda kalan vatandaşların imdadına belediye yetişti

Yunusemre Belediyesi ekipleri, son yılların en yoğun kar yağışını yaşayan ve bu duruma alışık olmayan vatandaşların imdadına yetişti.

Manisa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonucu bu duruma alışık olmayan Manisalılar’ı trafikte rahatlatmak adına kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Yunusemre Belediyesi ekipleri, kaldırımlarda da temizleme çalışmaları yaparak vatandaşların rahat yürümesini sağladı.

Ekiplerin yaptığı çalışmaları yakından inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak önceden hazırlıklarımızı yaptık. Geceden itibaren ekiplerimizi arttırarak Merkez, Sanayi Bölgeleri, Muradiye ve Kırsal mahallelerde 5 greyder, 13 kepçe, 6 kamyon ve kamyonetlerimizle Fen İşleri Müdürlüğümüzden 76, Zabıta Müdürlüğümüzden 45, Sosyal Yardım Müdürlüğümüzden de 35 arkadaşımız ile beraber arazide kar ile mücadele ediyoruz. Yolda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da sahip çıkıyoruz, araçları çekiyoruz. Bütün ekiplerimiz şu anda teyakkuz halinde. Yunusemre Belediyesi sıkıntıları çözmeye, ulaşım engelini kaldırmaya ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyor. Şu ana kadar bize ulaşan hayati bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ancak en önemli konu ulaşım noktasında. Bu konuyu da ekiplerimiz ile beraber aşıyoruz. Allah kaza bela vermesin. İhtiyacı olmayan vatandaşlarımız mümkün mertebe dışarıya çıkmasınlar. Yunusemreli vatandaşlarımız yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta belediyemizin çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunabilirler. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapan ekip arkadaşlarıma da gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.