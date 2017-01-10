Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:46

Karda kalan vatandaşların imdadına belediye yetişti

Karda kalan vatandaşların imdadına belediye yetişti

10 Ocak 2017 16:46

Yunusemre Belediyesi ekipleri, son yılların en yoğun kar yağışını yaşayan ve bu duruma alışık olmayan vatandaşların imdadına yetişti.
Manisa’yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonucu bu duruma alışık olmayan Manisalılar’ı trafikte rahatlatmak adına kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Yunusemre Belediyesi ekipleri, kaldırımlarda da temizleme çalışmaları yaparak vatandaşların rahat yürümesini sağladı.
Ekiplerin yaptığı çalışmaları yakından inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak önceden hazırlıklarımızı yaptık. Geceden itibaren ekiplerimizi arttırarak Merkez, Sanayi Bölgeleri, Muradiye ve Kırsal mahallelerde 5 greyder, 13 kepçe, 6 kamyon ve kamyonetlerimizle Fen İşleri Müdürlüğümüzden 76, Zabıta Müdürlüğümüzden 45, Sosyal Yardım Müdürlüğümüzden de 35 arkadaşımız ile beraber arazide kar ile mücadele ediyoruz. Yolda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da sahip çıkıyoruz, araçları çekiyoruz. Bütün ekiplerimiz şu anda teyakkuz halinde. Yunusemre Belediyesi sıkıntıları çözmeye, ulaşım engelini kaldırmaya ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyor. Şu ana kadar bize ulaşan hayati bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ancak en önemli konu ulaşım noktasında. Bu konuyu da ekiplerimiz ile beraber aşıyoruz. Allah kaza bela vermesin. İhtiyacı olmayan vatandaşlarımız mümkün mertebe dışarıya çıkmasınlar. Yunusemreli vatandaşlarımız yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta belediyemizin çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunabilirler. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi noktasında ellerinden geleni yapan ekip arkadaşlarıma da gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
8
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç