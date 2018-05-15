Kardeş okul öğrencilerini sevindirdiler

Atatürk Ortaokulu öğrencileri ziyaret sırasında parça olarak aldıkları güneş enerjisi ile çalışan oyuncak araba ve vapurların montajını da Çimentepe İlkokulundaki öğrencilerle birlikte yaptı. Kardeş okul öğrencileri montajın ardından uzun süre araba ve leğen içinde vapur yarışması yaptı.

Çimentepe İlkokulu öğrencileri de, ziyarete gelen okul öğrencilerine gözleme ve ayran ikramında bulundu.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Veysel Çetin, kardeş okul projesinin olumlu geçtiğini belirterek, "Çocuklarımız, kardeş okul öğrencileri ile dostluk kurdular, birlikte oyunlar oynadılar. Her öğrencimiz birer arkadaş edindi. Bu, tür etkinlikler devam edecek" dedi.