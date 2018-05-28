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28 Mayıs 2018 15:53

Kardeşlik turnuvasında şampiyon Adliye oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen kurumlar arası kardeşlik futbol turnuvasında şampiyon Adliye oldu.

Kardeşlik turnuvasında şampiyon Adliye oldu

28 Mayıs 2018 15:53


Salihli’de 8 takımın katılımı ile düzenlenen ve çekişmeli geçen kurumlar arası kardeşlik futbol turnuvası sona erdi. Gümüşçayı Halı Sahası’nda oynanan final maçında Jandarma’yı 4-0’lık sonuçla yenen Adliye, kardeşlik turnuvasının şampiyonu oldu. Şampiyon olan Adliye’nin kupasını İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran tarafından verildi. Turnuvanın şampiyonu Adliye’yi tebrik eden Emniyet Müdürü Başaran “Kurumlar arası birlikteliğin sağlanması adına, kardeşlik adı altında düzenlenen kurumlar arası halı saha turnuvasında şampiyon olan Adliye’yi kutluyorum”


Turnuva da Jandarma ikinci olurken, Cezaevi 3., Avukatlar ise 4. oldu. Turnuvanın 2. ve 3’üncünün kupasını ise Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri Sercan Akarsu verdi.




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