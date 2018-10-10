Kariyer Günleri'nin konuğu Sümen oldu

4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından her ay düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliği kapsamında ekim ayının konuğu Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen oldu.

4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenleniyor. Okul müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ekim ayının konuğu olarak Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen öğrenciler ile buluştu. Sümen, kendi öğrencilik günleri ve iş yaşamıyla ilgili merak edilenleri ayrıntılarıyla öğrencilere anlattı. Sümen, hayata karşı bakış açısından ülke sorunlarına kadar değişik alanlarda öğrenciler tarafından sorulan tüm soruları aynı samimiyetle cevaplandırdı.

Olayları, gençleri ve gençlerin tercihlerini değişik yönleriyle değerlendiren Sümen, bakış açısıyla öğrencilere farklı bir hayat dersi verdi. Bu tür etkinlikleri okul olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Okul Müdürü Sedat Ay, etkinliğe katılımlarından dolayı Sümen'e teşekkür etti.