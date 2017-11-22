Karma El Sanatları Sergisi açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Karma El Sanatları’ sergisi Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonunda açıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Sanatçı Abdullah Ekici ahşap sanatından ortaya çıkardığı eserlerini tek tek anlatarak, bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi AB Projeleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Nedim Zurnacı da ahşap sanatının Türk El Sanatlarının en güzel örneklerinin sunulduğu sanat dallarından biri olduğunu vurguladı. Sanatçı Abdullah Ekici, eserlerini sergileme fırsatı bulduğu için kendisine desteklerini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sergide yer alan ahşap sanatından eserler, 26 Kasım tarihine kadar Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda gezilebilecek.

Serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi AB Projeleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Nedim Zurnacı, MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, yetkililer ve davetliler katıldı.