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23 Haziran 2017 12:09

Karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.

Karşı şeride geçen kamyonet dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

23 Haziran 2017 12:09

Kazada kamyonet sürücüsü ve otomobildeki 3 kişi ağır yaralanırken çarpmanın etkisiyle otomobilin camından dışarı fırlayan genç bir kadın hayatını kaybetti.


Kırkağaç’ın Gelenbe Mahallesi’nde bu sabah 06.30 sıralarında Akhisar’dan Balıkesir istikametine gitmekte olan N.Z. idaresindeki 34 VM 2135 plakalı kamyonet bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyonet o sırada Balıkesir istikametinden gelmekte olan D.S. idaresindeki 59 NB 982 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve çarpmanın şiddetiyle camdan fırlayan Duygu Sarışan (25) hayatını kaybederken, yine aynı otomobilde bulunan şoför D.S. (25), yolcular M.A. (24), F.C.A. (24) ile kamyonet sürücüsü N.Z. ağır yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansı ile Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekiplerinin hurdaya dönen araçların yola dağılan parçalarını temizlemesinin ardından kapanan yol trafiğe tekrar açıldı.




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