Kask kullanmanın önemine dikkat çektiler

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kask kullanımlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Hayatın Başında Kaskın Nerede' projesi başlatıldı.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan himayesinde Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Hayatın Başında Kaskın Nerede' projesinin tanıtımı gerçekleşti. Heyet motosiklet sürücülerinin öncülüğünde Atatürk Bulvarı üzerinde kortej yürüyüşü ile 15 Temmuz Demokrasi Alanına kadar yürüdü. İlk olarak söz alan İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar Turgutlu'da 22 binden fazla kayıtlı motosikletin olduğunu belirterek sürücüleri kask ve ekipmanları kullanmaları için uyarılarda bulundu. Kask kullanmanın önemine dikkat çeken Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Başımıza alınacak herhangi bir darbe hayatımızı tamamen riske atmak demek. Lütfen riske atmayın, anlık hatalar bir ömür boyu sizin hayatınızı karartmasın. Kasksız motorsiklete binmek, emniyet kemeri takmadan araba kullanmak gibidir. Yapılan araştırmada yaralamalı trafik kazalarının en çok evimizden 8 kilometre çapında olduğu gözlemleniyor. Bakkala giderken bile kasksız çıkmayın. Çünkü nereye gidilirse gidilsin kazanın ne zaman olacağı belli olmaz. Bu yüzden de her an kaza olabilecekmiş gibi hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi.

Son olarak konuşan Kaymakam Uğur Turan'da kask kullanmaları konusunda sürücüleri uyarılarda bulundu. Ardından motosikletleri ile kaza yapan sürücüler başlarından geçen talihsiz olayları anlattı ve onlarda ekipman kullanımı konusunda sürücülere mesajlar veri. Programa katılan protokol üyelere tanıtım projesine katılım gösteren sürücülere katılım ve teşekkür belgelerini takdim ederek, kazalı motosikletlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Tanıtıma Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, amatör ve profesyonel motosiklet sürücüleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı.