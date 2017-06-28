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28 Haziran 2017 11:22

Katı atıklar için araç filosu oluşturuluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesi Uzunburun mevkiine yapılan ve açılışına sayılı günler kalan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanı’na ilçelerden de gelecek olan katı atıkların taşınması için Büyükşehir Belediyesi tarafından araç alımı devam ediyor.

Katı atıklar için araç filosu oluşturuluyor

28 Haziran 2017 11:22


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine yapılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Alanı açılış için gün sayarken, tesise gelecek olan katı atıkların aktarımı için planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan planlama kapsamında ilçelerden taşınacak olan katı atıkların aktarılmasında kullanılacak olan araçların da alım çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, ilk etapta çöp transfer istasyonlarının her ilçeye yapılması şeklinde planlandığını hatırlatarak, ilçe belediye başkanlarına destek olma anlamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün bu şekilde talimat verdiğini kaydetti.


Çöp transfer istasyonlarının yapılmaması durumunda ilçe belediyelerin çöplerini merkeze getirmek zorunda kalacaklarını, bu durumun da ek bir maliyet ve külfet getireceğine dikkati çeken Yıldırım, “Bakanlıklarla yaptığımız görüşme sonucunda bu sayı 9’a kadar indi. Sayının 9’a inmesiyle birlikte almayı planladığımız araç sayısı da 40’a kadar düştü. Biz şu an 5 tırımızı ve 7 semi treylerimizi aldık. Planımız 2017 sonu ya da 2018’in başlarına doğru katı atık ile alakalı yatırımlarımızın çoğunu bitirmiş olmak” dedi.


Yıldırım, yapılan planlama sonunda Manisa’nın tüm çöpünü kontrol altına almış, ayrıştırmasını yapan, geri dönüşümünü sağlayabilen, katı atıktan (çöpten) elektrik üretebilen ve düzenli depolamayı sağlayan entegre bir sistemin yürüdüğünü herkese göstermeyi amaçladıklarını söyledi.




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