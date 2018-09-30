Kavacık'a 15 bin metrekarelik kilit parke

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula'nın Kavacık Mahallesinde altyapı çalışmalarında sona gelmesinin ardından üst yapı işine de başladı. 15 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işi tamamlanınca mahalle yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile mahalleleri altıyla üstüyle yenilemeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Kula'nın Kavacık Mahallesinde 3 kilometre içme suyu, 5 buçuk kilometre de kanalizasyon hattı döşeme işinde sona gelindi. Ekipler mahallede, 15 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasına da başladı. Üst yapı işinin tamamlanması ile birlikte Kavacık kısa süre içerisinde yepyeni bir görüneme kavuşacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, mahalleye kazandıracağı içme suyu deposunda kazı işine başladı. Mahalle sakinlerinin daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu tüketmesi için başlatılan çalışmayla Kavacık'ın bir sıkıntısı daha son bulacak. Ayrıca mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için de yeni bir sondaj kuyusu açmak için çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.

Hasan Hüseyin Karaarslan, mahallelerinde hayata geçirilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemizde on numara altyapı işi yapıldı. Şimdi kilit parke işine başlandı. Su depomuzun yeri kazılıyor. Sondajımızın yer teslimi yapıldı. Yapılan hizmetler nedeniyle mahalle sakinleri olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır beklediğimiz hizmete kavuşuyoruz” dedi.

Ahmetli'nin 2 mahallesine içme suyu

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli ve Dibekdere mahallelerinin ortak kullandıkları mevcut sondajda yaşanan göçme nedeni ile başlattığı yeni içme suyu sondajında delgi işlemlerini tamamladı. Ekipler tarafından, saniyede 12 litre verimi olan 100 metre derinliğindeki içme suyu sondajından numune alımı gerçekleştirildi. MASKİ Ahmetli İlçe Şefi Erdem Özer, MASKİ teknik personeli ile birlikte çalışmaları yakından takip etti. Dibekdere Mahalle Muhtarı Kemal Eser, “Kestelli mahallemiz ile ortaklaşa kullandığımız sondajda meydana gelen göçme nedeni ile her iki mahallede de su sıkıntısı yaşanmaktaydı. Sağ olsun MASKİ bu sorunumuzu gidermek için yeni bir içme suyu sondajı çalışması başlattı. Delgi çalışması tamamlandı ve güzel bir suya ulaşıldı. İnşallah elde edilen su, mahallelerimizin sorununu ortadan kaldıracak” dedi.