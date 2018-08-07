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07 Ağustos 2018 16:30

Kavaklıdere Mahallesine yüzme havuzu tesisi

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Kavaklıdere Mahalle sakinlerine söz verdiği Kavaklıdere Yüzme Havuzu Tesisi’ni vatandaşların hizmetine sundu.

Kavaklıdere Mahallesine yüzme havuzu tesisi

07 Ağustos 2018 16:30


Alaşehir Belediyesi Kavaklıdere Yüzme Havuzu Tesisleri’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışın ardından yüzlerce vatandaş ve çocuk aynı anda havuza girerek, doyasıya eğlendi. Açılışta konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Göreve ilk geldiğimiz gün ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapacağım diye söz vermiştim. Allah bizlere bu hizmetleri Kavaklıdere Mahallemize de sunmayı nasip etti. Çalışmalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese teşekkür eder, tesisimizin tüm Alaşehirli hemşehrilerime hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.


Kavaklıdere Mahallesi Yüzme Havuzu Tesisleri sabah saat 10:00 ile akşam saat 11:00’e kadar hizmet verecek olup; Çarşamba ve Cumartesi günleri bayanlara, geri kalan günlerde erkeklere 5 TL , 12 yaşa kadar olan çocuklara ise ücretsiz olacak.


Açılış törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, MHP İlçe Başkanı Halis Yörür, Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Güzel, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Ziraat Odası Meclis Başkanı Talat Girgin, Ziraat Mühendisi Kemal Ahir, Kavaklıdere, Göbekli, Horzumalayaka, Horzumsazdere, Horzumkeserler, Horzumembelli, Kurudere, Örnekköy, Karadağ,Yeniköy Mahalle Muhtarları, Alaşehir Belediyespor Başkanı Derman Özdemir, Eşmeliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Koç, Başkan Yardımcıları, belediye birim amirleri ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile hizmete açıldı.




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