Kavaklıdere ve Mıdıklı’da çalışmalara devam

MASKİ tarafından Alaşehir’in Kavaklıdere Mahallesi’nde 6 buçuk milyon TL yatırımla başladığı 50 kilometrelik içme suyu döşeme çalışmasının yarılandığı açıklanırken, Selendi’nin Mıdıklı Mahallesi’nde yağışlı havalarda meydana gelen taşkın sıkıntısına son vermek için 2 ayrı noktaya 12 adet prefabrik kutu menfez montajı gerçekleştirdiği bildirildi.

Kavaklıdere’nin içme suyu hattında yarıya gelindi

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nin yıllar önce döşenmiş eski altyapısı yenileniyor. 6 buçuk milyon TL yatırım ile hayata geçirilen 50 kilometrelik iş kapsamında çalışmalar yarılandı. Çalışmaların tamamlanması ile Kavaklıdre’nin altyapısı günümüz standartlarına uygun hale getirilecek. Mahallede, mevcut 2 terfi binası yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilecek. Altyapı kapsamında terfi hatları da modernize edilecek.

Kavaklıdere Mahalle Muhtarı Salih Taşlıyol, “Yapılan çalışmalardan memnunuz. Büyükşehir ve MASKİ bizleri yalnız bırakmıyor. Mahallemizde özverili bir çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Mıdıklı’nın taşkın sıkıntısına son

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi’nin Mıdıklı Mahallesi’nde iki farklı noktaya prefabrik kutu menfez yerleştirildi. 12 adet menfez sayesinde hem yol geçişi düzenlenmiş oldu hem de vatandaşın can güvenliği sağlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi kapsamında mahallenin altyapısını da günümüz standartlarına uygun hale getirdi. Proje kapsamında 6 kilometre kanalizasyon, 18 kilometre de içme suyu hattı döşendi. 4 kilometre de içme suyu terfi hattının döşendiği mahallede, üstyapı da sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu. MASKİ ayrıca, mahallenin su sıkıntısını da gidermek için yeni bir sondaj kuyusu da açtı.

MASKİ ekipleri, daha sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla mahalleye yeni bir içme suyu deposu kazandırdı. Eski ve kullanılamaz halde olan su deposunun yerine 100 ton kapasitesinde bir depo inşa edildi. Yapılan çalışma ile mahalle sakinleri daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Mıdıklı Mahalle Muhtarı Ali Şeker, mahallelerinde hayata geçirilen hizmetlere bir bir yenilerinin eklendiği ifade ederek, “Köyüm yapılan çalışmalar ile daha yaşanılabilir hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Yaşar Coşkun’a ve mahallemize yapılan hizmetlere vesile olan kim varsa çok teşekkür ediyoruz” dedi.