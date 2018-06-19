Kavaklıdere’de dönüşüm başladı

Çalışmalar kapsamında önceki gün Başkan Ali Uçak, Alaşehir MASKİ Müdürü Necati Abalı, Fen İşleri Müdürü Emin Dikici, Kavaklıdere Muhtarı Salih Taşlıyol ve belediye meclis üyeleri, Kavaklıdere Mahallesi’nde yapılması gereken ve planlanan çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ön hazırlıkları tamamlanan çalışmalar, MASKİ ve belediye ekiplerinin ortaklığında hızlı bir şekilde başlatıldı. Başkan Ali Uçak, kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmaların Kavaklıdere Mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.